Таможенники изъяли в Ошской области контрабандные товары из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств, на территории Ошской области изъяты товары народного потребления, производства Республика Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР, общая среднерыночная стоимость товара составила 366,8 тыс. сомов ($5,3 тыс).

Материалы задержания переданы в прокуратуру Ошской области, говорится в сообщении.



