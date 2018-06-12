Таможенники изъяли в Ошской области контрабандные товары из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 14:26, 12 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств, на территории Ошской области изъяты товары народного потребления, производства Республика Узбекистан.
Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы КР, общая среднерыночная стоимость товара составила 366,8 тыс. сомов ($5,3 тыс).
Материалы задержания переданы в прокуратуру Ошской области, говорится в сообщении.
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