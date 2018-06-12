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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Беларусь поставила Азербайджану реактивные системы залпового огня

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны Азербайджана заявила о приобретении у Беларуси реактивных система залпового огня (РСЗО) «Полонез», сообщает пресс-служба военного ведомства.

«301-милимметровые РСЗО «Полонез» доставлены в Азербайджан в рамках межправительственного соглашения с Республикой Беларусь. РСЗО «Полонез» приняты на вооружение азербайджанской армии», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны Азербайджана. В рамках открытия части Алиеву показали, в том числе и РСЗО «Полонез».

Ранее российская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку «Полонезов» у Минска.

Согласно информации издания, первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Один из военно-промышленных источников газеты утверждал, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК «по соображениям цены». Отмечалось, что военное сотрудничество Минска и Баку негативно воспринимает Армения. В настоящее время у Еревана имеются российские «Искандеры».

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