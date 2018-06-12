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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Верховный суд Узбекистана предложил изменять лица и паспорта свидетелей, нуждающихся в защите

CA-NEWS (UZ) - Верховный суд Республики Узбекистан предлагает в случае необходимости менять лица и паспортную информацию для защиты свидетелей, проходящих по уголовным делам в качестве свидетелей.

Законопроект «О защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства», разработанный Верховным судом, был опубликован для широкого обсуждения до 26 июня.

Проект также включает такие статьи, как изменение лиц и обновление паспортов, включенных в программу для защиты свидетелей серьезных преступлений. Кроме того, были приняты меры для защиты домов свидетелей, личной защиты лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, выдачи технических средств правовой защиты, смены места жительства и места работы.

В законопроекте говорится, что разрешено изменять лицо свидетелей только с их согласия. Программа защиты свидетелей будет осуществляться за счет государственного бюджета.

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