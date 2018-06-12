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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан присоединился к конвенции по безопасности гражданской авиации

CA-NEWS (TM) - Меджлис (парламент) Туркменистана принял постановление о присоединении к Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации, говорится в сообщении туркменского правительства.

Отмечается, что за транспортный закон проголосовали единогласно. Парламентарии отметили, что страна придает большое значение реализации своего транзитно-транспортного потенциала. Для этого создается транспортная инфраструктура, отвечающая международным стандартам, прокладываются автобаны, строятся транснациональные стальные магистрали, аэропорты и вокзалы. Также формируется сеть международных транспортных коммуникаций Восток-Запад и Север-Юг. Она включает в себя морское, воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Власти страны видят в этом перспективы для налаживания взаимовыгодных торгово-экономических связей на Евразийском континенте.

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