РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе пожар охватил пять домов

CA-NEWS (TJ) - По предварительным данным, пожар начался в Душанбе 12 июня в одном из домов на улице Дарвоз, из-за сильного ветра пламя перекинулось на несколько соседних строений, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Огнем было охвачено 120 квадратных метров, в основном, сгорели крыши зданий. При тушении пожара было задействовано пять пожарных машин, пострадавших нет.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара.

print
  • Узбекистан в мае стал крупнейшим импортером украинского сахара
  • Глава МИД Непала посетит с визитом Монголию
  • Жительница Таджикистана пыталась повеситься после избиения братом мужа
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×