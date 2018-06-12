В Душанбе пожар охватил пять домов

CA-NEWS (TJ) - По предварительным данным, пожар начался в Душанбе 12 июня в одном из домов на улице Дарвоз, из-за сильного ветра пламя перекинулось на несколько соседних строений, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

Огнем было охвачено 120 квадратных метров, в основном, сгорели крыши зданий. При тушении пожара было задействовано пять пожарных машин, пострадавших нет.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара.