В Душанбе пожар охватил пять домов
- Таджикистан, общество
- 15:47, 12 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - По предварительным данным, пожар начался в Душанбе 12 июня в одном из домов на улице Дарвоз, из-за сильного ветра пламя перекинулось на несколько соседних строений, сообщает «Sputnik-Таджикистан».
Огнем было охвачено 120 квадратных метров, в основном, сгорели крыши зданий. При тушении пожара было задействовано пять пожарных машин, пострадавших нет.
В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара.
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