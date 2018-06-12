Сенатор Таджикистана подал в отставку
- Таджикистан, политика
- 15:57, 12 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 12 июня бывший председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири по собственному желанию сложил с себя полномочия члена верхней палаты парламента Таджикистана, сообщил «Азия-Плюс» источник в парламенте страны.
Согласно источнику, 22 июня в Худжанде состоится пятнадцатая сессия маджлиса народных депутатов Согдийской области, на которой будет рассмотрена кандидатура нового сенатора от Согда в верхней палате парламента Таджикистана.
По прогнозу источника, на кресло нового сенатора от Согда, первого заместителя спикера верхней палаты парламента страны будет выдвинута кандидатура главы области Раджаббоя Ахмадзода.
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