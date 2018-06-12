CNN узнал содержание подписанного Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном документа

CA-NEWS (CA) - Официально содержание документа, подписанного в Сингапуре Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, не раскрывается. Однако его текст виден на фотографиях с подписания, опубликованных CNN.

В документе лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. США в этом же документе обещают предоставить гарантии безопасности властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к новым отношениям между США и КНДР.

«Убеждены, что становление новых отношений между США и КНДР будет вкладом в мир и процветание на Корейском полуострове и во всем мире и признаем, что взаимное доверие может помочь в денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в преамбуле декларации.

Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов. Первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений. Во втором пункте Ким Чен Ын и Трамп заявили о том, что США и КНДР будут привержены к установлению мира на Корейском полуострове. Третий пункт подчеркивает важность Пханмунджомского, соглашения, подписанного в конце апреля лидерами США и КНДР для процесса денуклеаризации региона. Четвертый пункт посвящен поиску и идентификации останков военнопленных и пропавших без вести в годы Корейской войны.

Ранее, на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 45 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.