Жизнь в Центральной Азии: Почему мусульмане празднуют Рамадан?

CA-NEWS (CA) - Во время священного месяца Рамадан (Рамазан) мусульмане по всему миру держат пост - самый большой акт религиозного обряда, говорится в статье британского издания The Telegraph (перевод CA-News).

Для 1,8 млрд мусульман в мире такое ежегодное мероприятие представляет собой время для поста, молитв, духовного очищения и благотворительных мероприятий.

В этом году Рамадан, который является девятым месяцем в исламском календаре, начался во вторник 15 мая и завершится в четверг 14 июня. Поскольку календарь является лунным, то даты начала месяца каждый раз передвигаются. К примеру, в 2017 году Рамадан начался в пятницу 26 мая и закончился вечером в субботу 24 июня.

В исламском календаре каждый новый месяц начинается с момента появления первого полумесяца. Это на 10-11 дней короче солнечного года поэтому даты всегда меняются.

В течение священного месяца мусульмане не принимают пищу в период от рассвета до заката. Мусульмане считают, что Пророк Мухаммед получил откровения от Аллаха, которые затем были сформированы в Коране и там было установлено, что Рамадан будет отмечаться в 9-й месяц исламского календаря. Исламский пророк Мухаммед сказал своим последователям, что врата небесные останутся открытыми в течение месяца, в то время как врата ада будут закрыты, отмечается в статье. Как самый священный месяц в году это решающий период для практикующих мусульман, который укрепляет основные ценности религии, такие как молитва и благотворительность.

Почему мусульмане держат пост во время Рамадана?

Пост является одним из пяти ключевых столпов, лежащих в основе исламской веры. Другие четыре это молитва, благотворительность, совершение хадж-паломничества и вера.

Пост рассматривается как способ очищения как духовно, так и физически, это время, чтобы отделиться от материальных удовольствий и быть ближе к Богу. Считается, что пост увеличивает благочестие мусульман.

Пост предполагает воздержание от всех продуктов питания, напитков, курения и прелюбодеяния. Мусульмане просыпаются перед восходом солнца на утреннюю молитву и принимают пищу до начала дня. Держат пост в основном взрослые, а дети и пожилые люди освобождаются от соблюдения. Беременные или кормящие женщины, те кто болен, и все, кто находятся в путешествии также освобождаются от поста.

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Рамадан - это время, когда мусульмане проявляют самодисциплину и сдержанность как духовно, так и физически, а также сочувствуют бедственному положению других.

Чтобы отметить конец месяца поста проходит большой праздник, обмен подарками и празднованиями, известный как «Праздник держащих пост» или Ид аль-Фитр. В этом году он состоится с четверга 14 июня до вечера пятницы 15 июня.

Ид-аль-Фитр не следует путать с Ид аль-Адха (Курбан-майрам), который начинается во вторник 21 августа и закончится вечером в субботу 25 августа этого года.

Ид аль-Адха празднуется мусульманами, чтобы отметить случай, когда во сне Аллах явился Ибрагиму во сне и попросил его пожертвовать своим сыном Исмаилом и выразить свою преданность. История призвана показать, как преданность Ибрагима прошла даже самый суровый тест. В наши дни Ид аль-Адха празднуется принесением в жертву животных.

В странах Центральной Азии: Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане священный месяц Рамадан начался 16 мая и закончится 14 июня.