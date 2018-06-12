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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России создадут логистический центр для экспорта узбекских товаров

CA-NEWS (UZ) - В России создадут логистический центр для экспорта узбекских товаров. Это предусмотрено постановлением правительства страны, сообщает "Норма".

Хокимият Бухарской области и холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» разрабатывают проект по созданию логистического центра на базе производственных площадей ОАО «Инвестстрой» в городе Владимир в России. Цель – увеличение экспорта узбекских товаров, в т.ч. плодоовощной продукции. В связи с этим права акционера по пакету акций, принадлежащих Узбекистана в в ОАО «Инвестстрой» в размере 60% передаются хокимияту Бухарской области.

В ближайшее время разработают «дорожную карту» по созданию логистического центра. Финансировать проект будут за счет доходов от перевыполнения местного бюджета с последующим направлением средств на увеличение доли Узбекистана в уставном капитале компании.

Узагроэкспорт сможет экспортировать в адрес ОАО «Инвестстрой» плодоовощную продукцию без предоплаты, открытия аккредитива либо оформления банковской гарантии. Это стало возможным в результате включения компании в специальный перечень. В дальнейшем в него также могут вноситься иностранные компании, имеющие производственные площади для организации логистического центра по реализации плодоовощной продукции с долевым участием Узбекистана в уставном капитале 50% и более.

ОАО «Инвестстрой» – действующее с 1992 года совместное узбекско-российское предприятие, основным видом деятельности которого является аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Также компания занимается переработкой и консервированием овощей и грибов, производством приправ и пряностей, оптовой торговлей и грузоперевозками.

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