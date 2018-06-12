РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Фергане девятилетний мальчик сгорел заживо в отцовской машине

CA-NEWS (UZ) - Девятилетний мальчик заживо сгорел, оставшись без присмотра, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана. Трагедия произошла в Бешарыкском районе Ферганской области.

Отец оставил без присмотра ребенка в салоне «Жигулей», отлучившись не некоторое время. Мальчик в этом время разлил из канистры бензин и чиркнул спичкой.

Пожар потушили местные жители, но школьника спасти уже не удалось.

print
  • Беларусь выразила готовность создать в Монголии молочные предприятия
  • Около $3 млрд необходимо чтобы дороги в Таджикистане стали идеальными
  • Лидеры США и Северной Кореи прилетели в Сингапур, чтобы провести первую в истории встречу
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×