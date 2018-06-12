В Фергане девятилетний мальчик сгорел заживо в отцовской машине

CA-NEWS (UZ) - Девятилетний мальчик заживо сгорел, оставшись без присмотра, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана. Трагедия произошла в Бешарыкском районе Ферганской области.

Отец оставил без присмотра ребенка в салоне «Жигулей», отлучившись не некоторое время. Мальчик в этом время разлил из канистры бензин и чиркнул спичкой.

Пожар потушили местные жители, но школьника спасти уже не удалось.