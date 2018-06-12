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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) - В Астане объявлено штормовое предупреждение.

По данным ГКП «Казгидромет», днем в среду, 13 июня, в городе ожидается гроза. Вероятность шторма – 85-90%. Ветер северный, северо-западный, ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +17...+19.

В четверг, 14 июня, в столице прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5…+7, днем +21…+23 градусов.

В пятницу, 15 июня, также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов.

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