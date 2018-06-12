В Китае растет популяция золотистых такинов

CA-NEWS (CA) - В результате улучшения экологической обстановки и активных охранных мероприятий популяция циньлинских золотистых такинов стабильно увеличивается на протяжении нескольких лет, сообщает Синьхуа. Эти животные, обитающие в районе горного хребта Циньлин, признаны в Китае охраняемым видом 1-й национальной категории.

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Такин — парнокопытное млекопитающее семейства Полорогих, обитающее в густозаросших областях Восточных Гималаев. Высота в холке около 100 см, длина туловища 120—150 см, масса тела достигает 300 кг. У такина большой рот и глаза, маленькие уши. Он покрыт толстой золотистой шкурой, темнеющей к низу живота.

Такин водится в бамбуковых лесах на высотах 2 000—4 500 метров. Он распространён в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинций Сычуань и Шэньси Китая. Такин является активным дневным животным. Такины собираются в маленькие группы летом и собираются в стада до ста особей зимой, старые самцы ведут уединённый образ жизни.

Такин занесён в Международную Красную Книгу.