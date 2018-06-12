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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Продавцам в магазинах Ашхабада «рекомендуют» снижать цены
Предыстория: В Туркменистане на «черном рынке» резко упал курс доллара

CA-NEWS (TM) - По продовольственным магазинам Ашхабада ходят неизвестные люди в штатском и «рекомендуют» продавцам снижать цены, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

«В магазины приходят по 6-8 человек и требуют прекратить на несколько часов торговлю. Они узнают стоимость продуктов и строго рекомендуют снизить цены, если, по мнению проверяющих, они завышены, - сообщают они.

Аналогичная ситуация происходит на рынках города. Например, мясо продают по 25 манатов за килограмм. Однако продавцы просят покупателей говорить, что они купили его по 18 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу).

В Туркменистане во многих магазинах и аптеках не указывают цену товара, а высчитывают его стоимость на кассе исходя из курса доллара на «черном рынке».

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