Кыргызстан и Таджикистан намерены выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета безопасности ООН

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан и Таджикистан намерены выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

По данным пресс-службы Региональной антитеррористической структуры ШОС, об этом было заявлено на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.

В ходе саммита было отмечено, что государства-члены ШОС последовательно выступают за урегулирование ситуации в Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове и других региональных конфликтов в рамках общепризнанных норм и принципов международного права.

Отмечена важность устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Государства-члены подтвердили твердую поддержку усилиям ООН по обеспечению международного мира и безопасности. Они отметили необходимость консенсуса по вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма, а также инициативу Казахстана по продвижению на площадке ООН Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Руководители государств-членов Организации отметили намерения Кыргызстана и Таджикистана выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены СБ ООН.