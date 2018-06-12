В Улан-Баторе прошла встреча главы МИД Непала с властями Монголии

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 12 июня прошла встреча глав МИД Монголии Дамдины Цогтбатаара и Непала Прадипа Кумара Гьявали, сообщает агентство «Montsame».

В начале встречи Цоттбаатар выразил благодарность Прадипу Кумару Гьявали за его прибытие на конференцию международного исследовательского центра.

Министр иностранных дел Непала отметил, что обе страны имеют религиозный и культурный опыт дружеских отношений и выразил большую благодарность за вклад монгольского правительства в создание международного исследовательского центра.

По итогам беседы министры иностранных дел двух стран подписали меморандум о создании механизма двусторонних консультаций между Монголией и Непалом.

Затем, Прадип Кумар Гьявали встретился с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой и выразил заинтересованность Непала в обмене опытом с Монголией в преодолении некоторых общих барьеров, с которыми сталкиваются две страны, не имеющие выхода к морю.

Также он поздравил Монголию с созданием межправительственного соглашения с Россией о транзитной перевозке по железной дороге, изложив свою точку зрения о том, что соглашение является образцовым документом для стран, не имеющих выхода к морю.

Президент Баттулга в свою очередь пожелал успехов межправительственной встрече международного исследовательского центра.