Талибы заявили о намерении освободить всех пленных военных правительственных сил в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Радикальное движение «Талибан» заявило, что в праздничные дни, связанные с завершением месяца поста Рамазан, освободят всех находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил, сообщает Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.

По его словам, все пленные вернутся к нормальной жизни. «Всем провинциальным главам эмирата приказано отметить их (заключенных) и отправить отчет руководству, чтобы было принято решение об их освобождении", - заявил Муджахид.

«Чтобы достичь режима прекращения огня в будущем, обмен заключенными между талибами и правительством укрепит добрую волю и доверие между сторонами», - отметил Назар Мохаммад Мутмаен (Nazar Mohammad Mutmayen), бывший член движения «Талибан».

В Минобороны Афганистана заявили, что сейчас основное внимание уделяется прекращению огня с талибами.

Талибы заявили о трехдневном перемирии после того, как 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в течение недели, начиная с 11 июня.