РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Талибы заявили о намерении освободить всех пленных военных правительственных сил в Афганистане
Предыстория: Талибы в Афганистане впервые с 2001 года объявили о перемирии на Ураза-Байрам

CA-NEWS (CA) - Радикальное движение «Талибан» заявило, что в праздничные дни, связанные с завершением месяца поста Рамазан, освободят всех находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил, сообщает Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.

По его словам, все пленные вернутся к нормальной жизни. «Всем провинциальным главам эмирата приказано отметить их (заключенных) и отправить отчет руководству, чтобы было принято решение об их освобождении", - заявил Муджахид.

«Чтобы достичь режима прекращения огня в будущем, обмен заключенными между талибами и правительством укрепит добрую волю и доверие между сторонами», - отметил Назар Мохаммад Мутмаен (Nazar Mohammad Mutmayen), бывший член движения «Талибан».

В Минобороны Афганистана заявили, что сейчас основное внимание уделяется прекращению огня с талибами.

Талибы заявили о трехдневном перемирии после того, как 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в течение недели, начиная с 11 июня.

print
  • Президент Туркменистана поздравил соотечественников с наступлением Ночи всемогущества
  • В Узбекистане задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся въехать в страну по чужому документу
  • Жители Страны Басков в Испании выстроились живой цепью длиной 202 км, требуя большей независимости
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×