В Таджикистане во дворе дома мужчина сбил насмерть 3-х летнюю дочь брата
- Таджикистан, общество
- 17:43, 12 июня 2018
- Просмотров: 373
CA-NEWS (TJ) - В районе Хамадони 11-го июня примерно в 08:20 утра, водитель автомашины марки «Портер» Д. С. во дворе дома сбил 3-х летнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.
Водитель 1991 г.р., совершая ход назад сбил дочь брата Г. Н. Б. К сожалению, девочка, получив тяжкие телесные повреждения, скончалась в больнице. По данному факту ведётся следствие.
2 600 000 сом ($37 982) Продаю полдома 4-ком., 52,3кв. м., этаж-1, 3-сот., стена кирпич, Куренкеева-Древесная, р/н Старого Автовокзала.