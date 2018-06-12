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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане во дворе дома мужчина сбил насмерть 3-х летнюю дочь брата

CA-NEWS (TJ) - В районе Хамадони 11-го июня примерно в 08:20 утра, водитель автомашины марки «Портер» Д. С. во дворе дома сбил 3-х летнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

Водитель 1991 г.р., совершая ход назад сбил дочь брата Г. Н. Б. К сожалению, девочка, получив тяжкие телесные повреждения, скончалась в больнице. По данному факту ведётся следствие.

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