В Таджикистане во дворе дома мужчина сбил насмерть 3-х летнюю дочь брата

CA-NEWS (TJ) - В районе Хамадони 11-го июня примерно в 08:20 утра, водитель автомашины марки «Портер» Д. С. во дворе дома сбил 3-х летнюю девочку, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

Водитель 1991 г.р., совершая ход назад сбил дочь брата Г. Н. Б. К сожалению, девочка, получив тяжкие телесные повреждения, скончалась в больнице. По данному факту ведётся следствие.