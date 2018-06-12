В Туркменистане для культурного досуга фермеров на полях были организованы ларьки и передвижные библиотеки

- Туркменистан, общество
- 17:50, 12 июня 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел видеоселекторное совещание, на котором обсуждались вопросы сбора урожая пшеницы.
«Президент Туркменистана заострил внимание на вопросах качественного и своевременного сбора выращенного урожая пшеницы. Была подчёркнута необходимость создания наилучших условий для производительного труда тех, кто задействован в этом ответственном деле, в том числе обеспечить доставку горячего питания, организацию культурного досуга и передвижных торговых точек», - говорится в сообщении.
Также глава государства потребовал своевременно оплачивать работу хлеборобов.
По данным издания «Хроника Туркменистана», по туркменскому телевидению показывают репортажи о концертах, которые проводятся на полях. Туда также доставлены ларьки с различной продукцией и передвижные библиотеки.
В этом году Туркменистан планирует собрать 1 миллион 600 тысяч тонн зерна с 760 тысяч гектаров земли.