Казахстанская актриса осуждена за хранение наркотиков

CA-NEWS (KZ) - В Астане за хранение наркотиков осудили казахстанскую актрису и модель Асемгуль Ибраеву, сообщают местные СМИ.

Как следует из материалов дела, в марте она намеревалась вылететь из Астаны в Алматы, однако при прохождении досмотра рентгено-телевизионное устройство обнаружило в ее дорожной сумке стеклянную курительную трубку, крышку с фольгой и два свертка с гашишом общим весом 4,247 гр.

Подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью. В суде она пояснила, что нашла свертки с гашишем в Центральном парке столицы и оставила их себе для личного пользования. На следующий день актрисе нужно было вылетать в Алматы на кастинг. Она взяла с собой свертки с наркотиком и приспособление для его употребления.

Ибраева попросила суд применить в отношении нее меру наказания в виде привлечения к общественным работам, поясняя, что за свою ошибку готова работать перед обществом.

Выслушав доводы сторон, суд приговорил Асемгуль Ибраеву признать виновной по ст.296 ч.2 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта) Уголовного кодекса Казахстана, и назначить ей наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.

Карьера актрисы началась с победы на международном конкурсе красоты Miss Tourism Queen Asia-2013 в Китае. До этого она работала моделью.