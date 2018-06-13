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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Меморандум о сотрудничестве между Беларусью и Узбекистаном сегодня был подписан в Минске. Также страны намерены совместно производить кондитерскую продукцию и лекарства, сообщают белорусские СМИ.

Председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович 12 июня встретился с парламентской делегацией Узбекистана. По словам парламентариев, страны уже давно и успешно сотрудничают во многих сферах.

«Очень хорошие показатели первого квартала 2018 года: белорусский экспорт вырос в 2,7 раза. За этим большая работа наших компаний. И, безусловно, властей, которые оказывают содействие, чтобы субъекты хозяйствования активно работали между собой», – заявил Мясникович.

«В областях торговли, инвестиций, информационно-коммуникационных технологий, туризма и транспорта все еще имеется нереализованный потенциал. Мы констатировали обоюдную заинтересованность в активизации именно в этих сферах», – отметил председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Также Беларусь рассчитывает на увеличение поставок сахара на узбекский рынок, отметил глава Совета.

В январе-марте 2018 года объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил $44,9 миллионов.

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