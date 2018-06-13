В Ашхабаде повесился не допущенный на стамбульский рейс мужчина

CA-NEWS (TM) - Житель Дашогуза, трижды не допущенный на международный рейс в аэропорту Ашхабада, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает корреспондент радио «Азатлык» в Дашогузе.

«Житель района Акдепе Дашогузской области трижды безуспешно пытался вылететь в Турцию. После того, как ему сказали, что его никогда не выпустят, около часа ночи повесился на дереве у своего дома», - сообщил корреспондент в регионе.

Данное происшествие случилось во второй половине апреля. Он пытался выехать в Турцию, купив билеты в долг, который не смог затем вернуть, что и послужило причиной отчаянного шага.

«Из-за крайне тяжелого материального положения он был неспособен обеспечить даже единоразовое питание своим детям. Так же, его дети были вынуждены ходить в школу в обносках. Видя все это, он влез в долги под большие проценты. Подготовил необходимые документы для поездки в Турцию. Но его попытки не удались. Ему ничего было даже продать, чтобы расплатиться с долгами. Из-за этого, он, осознавая, что найдя какую-нибудь работу ему не расплатиться даже с процентами, покончил с собой», - говорится в сообщении.

По словам родственников покойного, он оставил записку в которой сообщает, что устал от безработицы и бедности.

Ранее сообщалось об ухудшении условий жизни, дефиците и подорожании продуктов, а также росте безработицы в регионе, вместе с тем увеличении потока миграции за рубеж, среди желающих уехать все чаще встречаются фермеры и сотрудники госучреждений.

«В некоторых дайханских объединениях практически все хлопкоробы побросали свои наделы и уехали. В настоящее время в области есть не возделанные, не обработанные хлопковые поля. Некоторые уезжают целыми семьями. Начали уезжать и бюджетники», - отмечает корреспондент .

В конце мая стало известно еще об одном трагическом случае. В международном аэропорту Ашхабада с женщиной, которую не допустили на рейс в Турцию, случился удар, в результате чего она впоследствии скончалась.

Вместе с тем власти Туркменистана наряду с мерами по предотвращению выезда граждан за пределы страны, активизировали также меры по возврату мигрантов из-за рубежа. Только с начала года стало известно о десятках случаев препятствования выезду пассажиров в международном аэропорту Ашхабада.