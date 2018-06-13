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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Начальник УВД Душанбе потребовал от сотрудников ГАИ вежливого отношения к водителям и изучать английский и русский языки

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 12 июня начальник управления внутренних дел по столице Шариф Назарзода потребовал от столичных госавтоинспекторов вежливости по отношению к водителям.

Как сообщает пресс-служба столичной милиции, данное поручение прозвучало на рабочем совещании главы столичного УМВД с сотрудниками городской госавтоинспекции.

Назарзода также отметил необходимость изучения иностранных языков, в частности английского и русского для общения с иностранцами и отметил необходимость уважительного отношения к приезжим.

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