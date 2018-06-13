Глава Горно-Бадахшанской автономной области заявил о невозможности запрета продажи алкоголя

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 12 июня глава Горно-Бадахшанской автономной области заявил, что несмотря на недовольство местного населения, власти не могут полностью запретить продажу алкоголя в регионе.

«Мы не является исламской страной, чтобы полностью запретить продажу алкоголя. Мы не согласны с теми, кто требует тотальный запрет продажи спиртного на территории области. Да, мы должны регулировать такие продажи и не допустить производство и продажу контрафактной спиртной продукции, но, повторяю, мы не можем запретить продажу спиртного», сказал в беседе с Радио Озоди председатель ГБАО Шодихони Джамшед.

Он подтвердил, что на днях около 3 тыс. жителей Хорога поставили подписи под письмом, в котором местные власти критикуются за неудачу кампании по упорядочению продажи спиртных напитков в городе. Хорогцы утверждают, что в области действует «спиртовая мафия», которая продает контрафактную продукцию.

По словам главы областной администрации, ежегодно десятки тысяч туристов посещают Горный Бадахшан. «У нас построены современные отели и их постояльцы - иностранные туристы должны быть обеспечены качественной алкогольной продукцией», отметил Джамшед.

Набот Додхудоева, активистка гражданского общества, говорит, что жители административного центра ГБАО обеспокоены продажей «паленной» водки в некоторых торговых точках. По ее словам, в прошлом году от некачественной водки скончались трое жителей Хорога.

Шодихони Джамшед, глава ГБАО рассказал, что после полученных жалоб от населения, было решено ограничить продажу алкоголя. «Сейчас в городе лишь в 9 магазинах реализуется алкогольная продукция. Спиртное можно купить с 8 часов утра до 5 часов вечера. Запрещена продажа алкоголя у школ, детских учреждений, больниц и в общественных местах», - добавил председатель области.