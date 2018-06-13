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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде откроется университет туризма ШОС

CA-NEWS (UZ) - Международный университет туризма «Шелковый путь» планируется открыть в Самарканде в 2018-2019 учебном году. Об этом сообщили в посольстве РУз в КР.

Обучение будет проходить по двум направлениям – бакалавр и магистр. Первоначально в университете будет обучаться 100 человек, в основном граждане РУз, а в дальнейшем расширится география и поступать смогут абитуриенты стран-участниц ШОС. Также в ВУЗе будет создана единая площадка по переподготовке и повышению квалификации работников ВУЗов и профессиональных колледжей.

Основной миссией университета станет осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для развития туристского пространства и активизации туристских обменов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Инициативу открытия вуза совместными усилиями стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на саммите ШОС в Циндао 10 июня выдвинул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Здесь могли бы преподавать лучшие специалисты в сфере туризма и проходить обучение студенты из всех наших стран», - отметил глава государства.

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