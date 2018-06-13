Имамов мечетей Казахстана просят не превышать установленную громкость азана

CA-NEWS (KZ) - Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана установило уровень громкости азана (призыв к молитве) в мечетях.

По данным пресс-службы ведомства, нормы проникающего шума в помещения жилых комнат квартир с 7:00 до 23:00 установлены с 55 до 70 децибел, с 23:00 до 7:00 – с 45 до 60 децибел.

Комитет по делам религий совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана и управлениями по делам религий областей, городов Астана и Алматы разъясняет главам мечетей, что громкость азана должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в жилых и других помещениях, общественных зданиях.

70 децибел – это уровень шума, сопоставимый с оживленным уличным движением.