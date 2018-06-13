Встреча экспертов стран прикаспийских государств пройдет в Астане 18-19 июня

CA-NEWS (TM) - Рабочая встреча экспертов стран прикаспийских государств пройдет в Астане 18-19 июня. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«18-19 июня в Астане пройдет встреча экспертов стран прикаспийских государств. Будут согласовываться вопросы, пройдет считка текстов соглашений», - цитирует его слова ТАСС.

По его словам, эта встреча станет подготовительной для предстоящего саммита глав прикаспийских государств, который планируют провести в августе этого года в Актау. «Дата пока еще точно не известна, мы еще приглашений не рассылали. Мы ждем официального подтверждения от всех участников об их готовности провести саммит», - пояснил вице-министр.

Он отметил, что решение провести саммит в Актау, а не в Астане, как ранее планировалось, связано с тем, что два последних саммита проходили в Баку и Астрахани, и соответственно мы тоже решили, чтобы саммит состоялся на каспийском побережье.

«В повестке саммита обсуждение сотрудничества на Каспии, предполагается подписание 5-6 различных соглашений по транспорту, по торгово-экономическим отношениям, их окончательные тексты сейчас согласовываются», - сказал Тлеуберди. Он пояснил, что проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря будет представлен президентам прикаспийских стран. «Его вынесут главам государств на обсуждение, и экспертная группа доложит о состоянии данного документа», - отметил дипломат.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году.