В Душанбе состоялся круглый стол, посвященный всемирному дню борьбы с детским трудом.

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 12 июня состоялся круглый стол, посвящённый Всемирному дню борьбы с детским трудом на котором обсуждались вопросы искоренения наихудших и принудительных форм детского труда в Таджикистане, сообщает агентство Ховар.

Круглый стол был организован министерством труда, миграции и занятости населения РТ при содействии представительства международной организации труда в Таджикистане с участием представителей общественного объединения работодателей РТ, профсоюзов Таджикистана и других заинтересованных министерств и ведомств. Было отмечено, что обширную работу по предотвращению детского труда в Таджикистане проводит международная программа МОТ по искоренению детского труда, вовлекая все ветви власти.

В Таджикистане проблема искоренения детского труда является объектом внимания прежде всего правительства страны, потом и различных международных и местных организаций, проводивших исследования, реализующих различные проекты, направленные на предотвращение и извлечение детей из рынка труда.

Вовлечение детей в трудовые отношения и его наихудшие формы имеют серьезные социальные последствия, как для самих детей, так и в будущем для всего общества в целом. В стране действует национальная программа по искоренению наихудших форм детского труда на 2015-2020 годы, которая была одобрена правительством страны в декабре 2014 года.

Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия по борьбе с детским трудом. По последним данным, число работающих детей в мире в возрасте от 5 до 17 лет составляет 218 миллионов, причем 73 миллиона из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более — играть, часто они не получают должного питания и ухода. С целью повышения информированности и мобилизации общественности в решении проблем детского труда проводятся всевозможные мероприятия: выставки картин, презентации сайтов, массовые акции, спортивные состязания, детские праздники, спектакли, информационные кампании.

«Безопасность и здоровье нового поколения» — тема Всемирного дня борьбы с детским трудом 2018 года, который установлен международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня.

Символом борьбы против детского труда в развивающихся странах является пакистанец Икбаль Масих – жертва малолетнего рабства. Мальчик описал пережитое в неволе. Вскоре после освобождения его убили неизвестные. В его честь назван благотворительный фонд имени Икбаля Масиха. В январе 2009 года Конгресс США учредил премию имени Икбаля Масиха, присуждаемую за борьбу с детским трудом.