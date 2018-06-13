РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Улан-Баторе прошел конкурс Мисс-Монголия 2018

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 12 июня состоялся конкурс «Мисс-Монголия 2018» который ежегодно проводит ассоциация «Miss Mongolia», сообщает агентство Montsame.

Батжаргалын Мунхчимэг стала победительницей конкурса красоты «Мисс Монголия-2018». В конкурсе талантов она показала уникальный номер, во время которого играла на губной гармошке и танцевала, за что получила высокую оценку от жюри и зрителей.

Мунхчимэг является моделью модельного агентства “Адра” и учиться в технологическом колледже по модели японской образовательной системы. Завоевав корону “Мисс Монголия”, она будет представлять свою страну на 11-м конкурсе «Miss International-2018», что состоится в ноябре этого года в Японии.

В финале за главный титул боролись 19 девушек. Конкурсанткам необходимо было представить себя со всех сторон: продемонстрировать хорошую фигуру, незаурядные внешние данные, творческие способности и умение общаться, после чего были объявлены имена победительниц. Свои таланты и лучшие черты характера девушки проявили в интеллектуальном соревновании, танцах и театральных этюдах.

print
  • Казахстанская актриса осуждена за хранение наркотиков
  • Канцлер Германии назвала «удручающим» решение Трампа не подписывать коммюнике G7
  • Президент Узбекистана поздравил Путина с Днем России
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×