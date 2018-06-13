В Улан-Баторе прошел конкурс Мисс-Монголия 2018

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 12 июня состоялся конкурс «Мисс-Монголия 2018» который ежегодно проводит ассоциация «Miss Mongolia», сообщает агентство Montsame.

Батжаргалын Мунхчимэг стала победительницей конкурса красоты «Мисс Монголия-2018». В конкурсе талантов она показала уникальный номер, во время которого играла на губной гармошке и танцевала, за что получила высокую оценку от жюри и зрителей.

Мунхчимэг является моделью модельного агентства “Адра” и учиться в технологическом колледже по модели японской образовательной системы. Завоевав корону “Мисс Монголия”, она будет представлять свою страну на 11-м конкурсе «Miss International-2018», что состоится в ноябре этого года в Японии.

В финале за главный титул боролись 19 девушек. Конкурсанткам необходимо было представить себя со всех сторон: продемонстрировать хорошую фигуру, незаурядные внешние данные, творческие способности и умение общаться, после чего были объявлены имена победительниц. Свои таланты и лучшие черты характера девушки проявили в интеллектуальном соревновании, танцах и театральных этюдах.