Президент Монголии направил поздравительное письмо Дональду Трампу и Ким Чен Ыну
CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 13 июня направил поздравительное письмо Дональду Трампу и Ким Чен Ыну в связи с успешным завершением саммита в Сингапуре, сообщает агентство Montsame.
12 июня в Сингапуре успешно завершилась историческая встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи лидеры двух государств подписали итоговый документ.
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