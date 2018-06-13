Президент Монголии направил поздравительное письмо Дональду Трампу и Ким Чен Ыну

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 13 июня направил поздравительное письмо Дональду Трампу и Ким Чен Ыну в связи с успешным завершением саммита в Сингапуре, сообщает агентство Montsame.

12 июня в Сингапуре успешно завершилась историческая встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам встречи лидеры двух государств подписали итоговый документ.