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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп опубликовал видеоролик о будущем КНДР, который показал Ким Чен Ыну
Предыстория: Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ по итогам саммита в Сингапуре

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей странице в Twitter видеоролик, который, по его словам, он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре 12 июня. Ролик также опубликован в Facebook Белого дома.

Видеоролик длится чуть больше четырех минут, в нем есть лишь один титр - ролик сделан некоей «A Destiny Pictures Production», а главными действующими лицами указаны Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

В ролике показываются перспективы развития КНДР в будущем, чередуются цветные кадры - достижения развитых стран и черно-белые - нищета, запуски ракет, пустые полки магазинов.

Представитель Совета национальной безопасности США сообщила Bloomberg, что ролик был подготовлен советом для того, чтобы продемонстрировать выгоды от полной денуклеаризациии.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), президенты США и лидер КНДР приняли приглашение друг друга посетить Вашингтон и Пхеньян.

Отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын сочли приглашения «еще одним важным событием для отношений КНДР и США».

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита подписали соглашение, согласно которому Вашингтон и Пхеньян обязуются развивать двусторонние отношения и достичь мира на Корейском полуострове совместными усилиями.

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