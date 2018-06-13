Президент ФИФА посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино до конца года посетит Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Президент НОК и Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов в Москве на днях провел встречу с главой ФИФА.

Стороны обсудили реформы в Узбекистане, которые направлены на развитие спорта. Президент ФИФА отметил, что при возможности в ближайшее время прилетит с визитом в Ташкент, чтобы посмотреть проводимую работу.

Глава ФИФА примет участие в церемонии закладки первого кирпича в фундамент нового здания Ассоциации футбола Узбекистана, которое появится возле стадиона «Миллий» (бывший «Бунёдкор»).

Стадион «Миллий» станет основной базой для проведения игр сборных Узбекистана по футболу. Стадион также примет важные матчи, включая международные игры.