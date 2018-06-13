В Монголии состоялось совещание парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 12 июня состоялось очередное совещание парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона «Наращивание потенциала и повышение участия парламентариев в достижении целевых показателей устойчивого развития», сообщает Xinhua.

В форуме приняли участие более 30 представителей из 13 стран, включая Китай, Японию, Малайзию, Таиланд, Индонезию и Филиппины. Участники форума рассмотрели такие вопросы, как миграция, занятость, обеспечение устойчивого и интенсивного развития в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, создание благоприятной среды для граждан и расширение прав и возможностей для молодежи.

«Я надеюсь, что будут найдены инструменты решения всех вопросов, в частности, по обеспечению устойчивого и интенсивного развития стран региона, созданию благоприятной среды для граждан и расширению прав и возможностей для молодежи, а также по защите здоровья, и повышению рождаемости и средней продолжительности жизни населения региона» - отметил спикер на открытии совещания парламентариев.