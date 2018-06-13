В Монголии планируют построить завод по переработке строительного мусора стоимостью 14.2 млн евро
CA-NEWS (MNG) - На очередном заседании 13 июня правительством был поддержан проект по строительству завода для переработки твердых отходов в Улан-Баторе, сообщает агентство Montsame.
Данный проект будет реализован за счет кредитных и безвозмездных средств Европейского банка развития и реконструкции, сообщил министр финансов Чимидийн Хурэлбаатар.
Завод предназначен для утилизации строительных отходов и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2019 году. На реализацию проекта Европейский банк выделит средства на сумму 14.2 млн евро, из которых 4.5 млн будут переданы на основе безвозмездной помощи, а 9.7 млн в кредит.
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