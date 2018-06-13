Мирзиёев раскритиковал действия главы Союза молодёжи Узбекистана, остановившего свадебный кортеж и пересадившего молодожёнов на такси

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Ферганскую область провёл видеоселекторное совещание. На собрании глава государства задал вопросы председателю областного совета Союза молодежи о свадебном кортеже и том, как тот был остановлен главой этой организации Кахрамоном Куранбаевым, сообщает daryo.uz.

«Мне не нужны эти высокопарные слова, остановка свадебных кортежей. Вместо того, чтобы останавливать свадебный кортеж на дороге, меняйте своё мировоззрение и таких глав молодёжи. Почему я не поднимаю вопрос свадеб, потому что за год ничего не изменится. Для этого должна измениться среда. А останавливать свадьбы, говоря, что это запретил президент, это предательство по отношению к президенту», - сказал Мирзиёев.

Напомним, что ранее в соцсетях распространилась резонансная аудидозапись, на которой Куранбаев рассказывает, что в Ферганской области самолично пересадил молодожёнов из свадебного кортежа в такси, а сопровождающих отправил в обратном направлении.

После того, как многие пользователи резко осудили действия Куранбаева и стали выступать за его отставку, назвав его действия "чиновничьим произволом", тот отказался от своих слов и в интервью СМИ прокомментировал, что не пересаживал молодожёнов на такси, а всего лишь "разъяснил" им, как надо проводить свадьбу.