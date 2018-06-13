На Кипре гражданина Туркменистана задержали за изнасилование
- Туркменистан, происшествия
- 12:08, 13 июня 2018
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CA-NEWS (TM) - В столице Кипра Никосии арестован 38-летний гражданин Туркменистана Атамурат Орунов по обвинению в изнасиловании своей 26-летней свояченицы, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на турецкие сми.
Пострадавшая заявила в полицию, и в тот же день А.Орунов в качестве подозреваемого в совершении преступления был доставлен в полицейский участок, где признался в содеянном и написал соответствующее заявление.
Суд удовлетворил прошение полиции о задержании туркменского гражданина на трое суток, после чего ему будет официально предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления.
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