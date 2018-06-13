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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Скончался главный имам-хатиб Ташкента Анвар кори Турсунов

CA-NEWS (UZ) - Рано утром 13 июня скончался главный имам-хатиб Ташкента Анвар кори Турсунов. Сообщение о смерти религиозного деятеля также размещена на сайте УзА.

В начале апреля Анвар кори Турсунов перенес инсульт и был прооперирован. После этого он на некоторое время впал в кому.

Анвар-кори Турсунов родился в 1958 году в городе Ташкенте. В 1981 году он окончил факультет узбекской филологии Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а в 2001 году – Ташкентский исламский институт.

Свою трудовую деятельность он начал в 1981 году в должности редактора журнала «Ёшлик» («Молодость»).

С 1994-го по 1999 год работал имам-хатибом мечети «Янгиабад» в Яшнабадском районе, с 1999 года – главным имамом города Ташкента.

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