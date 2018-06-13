РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана предложил создать национальный бренд для граната

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане может быть создан национальный бренд для граната. С соответствующим предложением, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, выступил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Кувинского района Ферганской области, 12 июня текущего года.

Мирзиёев также поручил в ближайшие годы довести площади гранатовых садов Ферганской области до 20 тысяч гектаров, расширить заготовки саженцев и освоить бескостные сорта граната, сообщает УзА.

Глава государства также добавил, что необходимо организовать Научный центр по гранатоводству и соответствующую кафедру в Ферганском государственном университете, развивать генные технологии совместно с Министерством инновационного развития.

54f78f5e_4caf_50b1_0a15_c59c39db8500

«Необходимо заранее продумывать, куда продавать продукцию, как получить доход больше, чем было вложено труда и средств. Для этого, прежде всего, необходим научный подход. Кто будет изучать спрос на рынке, внедрять современные знания, обеспечивать урожайность и качество продукции? Кадры. Поэтому необходимо уделить внимание подготовке специалистов по гранатоводству», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент Узбекистана заявил, что продукты питания должны стать доступнее за счёт расширения заготовки сельхозпродукции, чтобы люди при нынешних доходах могли жить сыто и благополучно.

print
  • Возможный запрет на ввоз в Казахстан бензина из России не приведет к повышению цен на топливо, - Минэнерго РК
  • Верховный суд Узбекистана предложил изменять лица и паспорта свидетелей, нуждающихся в защите
  • Сенатор Таджикистана подал в отставку
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×