Президент Узбекистана предложил создать национальный бренд для граната

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане может быть создан национальный бренд для граната. С соответствующим предложением, как передаёт пресс-служба президента Узбекистана, выступил Шавкат Мирзиёев в ходе посещения Кувинского района Ферганской области, 12 июня текущего года.

Мирзиёев также поручил в ближайшие годы довести площади гранатовых садов Ферганской области до 20 тысяч гектаров, расширить заготовки саженцев и освоить бескостные сорта граната, сообщает УзА.

Глава государства также добавил, что необходимо организовать Научный центр по гранатоводству и соответствующую кафедру в Ферганском государственном университете, развивать генные технологии совместно с Министерством инновационного развития.

«Необходимо заранее продумывать, куда продавать продукцию, как получить доход больше, чем было вложено труда и средств. Для этого, прежде всего, необходим научный подход. Кто будет изучать спрос на рынке, внедрять современные знания, обеспечивать урожайность и качество продукции? Кадры. Поэтому необходимо уделить внимание подготовке специалистов по гранатоводству», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент Узбекистана заявил, что продукты питания должны стать доступнее за счёт расширения заготовки сельхозпродукции, чтобы люди при нынешних доходах могли жить сыто и благополучно.