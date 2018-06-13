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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Британского музея посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 9 июня 2018 года в г. Ташкент прибыла делегация Британского музея (British Museum) в состав которой вошли глава Департамента исламского искусства Ладан Акбарния, куратор коллекции по современному Ближнему Востоку Фамида Сулейман, куратор коллекции текстиля Хелена Вольф и др. Об этом сообщает kultura.uz.

В ходе визита планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества с руководством Министерства культуры Республики Узбекистан и Фондом развития культуры и искусства.

Также будут обсуждены вопросы о предстоящей стажировке сотрудников учреждений Министерства культуры Республики Узбекистан по направлениям реставрация, консервация, кураторство. Планируется, что делегация Британского музея в рамках визита посетит г. Маргилан, г. Бухару, г. Самарканд.

В программе пребывания запланировано посещение культурных и исторических центров Узбекистана, в том числе ансамбль Хазрати Имам в г. Ташкенте, дом-мастерская Тургунбая Мирзаахмедова в г. Маргилане, крепость Арк в г. Бухаре, мемориальный комплекс имама Аль-Бухари в г. Самарканде, площадь Регистан в г. Самарканде.

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