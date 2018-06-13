В Таджикистане построят завод по производству эмульсионной взрывчатки стоимостью $20 млн

CA-NEWS (TJ) - Завод по производству эмульсионных взрывчатых веществ на территории Дангаринского района Хатлонской области планируют построить до конца 2019 года. На эти цели планируется потратить $20 млн, сообщает Avesta.

В конце ноября прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала инвестиционное соглашение между правительством страны и ООО «КМ-Муосир» о строительстве завода по производству промышленных эмульсионных взрывчатых веществ.

Тогда, выступая перед депутатами, первый заместитель председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Абдулмаджид Мубинзода сообщил, что проект будет осуществлен за счет отечественных и китайских инвестиций. По его словам, 51% акций будущего завода принадлежит китайской стороне, 49% – таджикской.

Мубинзода также рассказал, что ввоз оборудования для нужд завода будет освобождено от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин и в первые пять лет своей работы завод будет освобожден от уплаты налога на прибыль.