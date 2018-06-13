Двухлетний ребенок выпал из окна больницы в Таразе

CA-NEWS (KZ) - Двухлетний ребенок выпал из окна больницы в Таразе.

По данным Департамента внутренних дел Жамбылской области, несчастный случай произошел 12 июня в детской инфекционной больнице.

Ребенок, оставшийся в палате без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. В сознании.