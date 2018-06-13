Двухлетний ребенок выпал из окна больницы в Таразе
- Казахстан, происшествия
- 12:55, 13 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - Двухлетний ребенок выпал из окна больницы в Таразе.
По данным Департамента внутренних дел Жамбылской области, несчастный случай произошел 12 июня в детской инфекционной больнице.
Ребенок, оставшийся в палате без присмотра родителей, выпал из окна второго этажа. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. В сознании.
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