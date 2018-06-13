У одного умершего в Алматинской области менингококк не подтвердился

CA-NEWS (KZ) - По результатам лабораторных исследований у одного умершего в Алматинской области менингококковая инфекция не подтвердилась, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

Отмечается, что в республике с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 12 случаев с летальным исходом: Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 3 случая, Южно-Казахстанской – 2 случая и Кызылординской – 1 случай.

Ранее было заявлено о 13 летальных случаях в республике с начала года, однако у одного умершего диагноз не подтвердился.