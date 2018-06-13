Организатор туркменского студенческого сообщества в Турции находится в Туркменистане в заключении

CA-NEWS (TM) - Обучавшийся в Турции студент из Туркменистана Омриузак Омаркулов находится в заключении в Туркменистане, сообщили его близкие. Редакция радио «Азатлык» 9 и 11 июня получила сведения о том, что Омриузак Омаркулыев находится в тюрьме Овадан-Депе.

Омриузак Омаркулыев - молодой активист из Туркменистана, создавший сообщество туркменских студентов в Турции. В интервью изданию 21 января он рассказал о том, что посольство Туркменистана выразило интерес и поддержку созданной им организации. Позже, в начале марта Омриузак сообщил, что туркменские власти забрали его в Туркменистан и с тех пор не разрешают выехать из страны.

«Я руководитель сообщества туркменских студентов в Турции. По просьбе главы консульства Туркменистана в Анкаре Мурата Акмаммедова и по приглашению Центральной избирательной комиссии Туркменистана 14 февраля этого года меня привезли в Туркменистан», - отметил он.

Омриузак Омаркулыев также рассказал, что целью его поездки в Туркменистан было наблюдение за парламентскими выборами 25 марта, а также организация участия в голосовании туркменских студентов, обучающихся в Турции. Когда, поучаствовав в одном из мероприятии в рамках подготовки к выборам, он решил вернуться в Турцию, его не выпустили из страны.

«Я принял участие в этом мероприятии 21 февраля этого года. На следующий день 22 февраля утром в 7:30 должен был вылететь рейсом Ашхабад-Стамбул. Но миграционная служба меня не пропустила. Когда я спросил о причине, мне ответили, что паспорт не считывается. Я в тот же день отправился в миграционную службу, чтобы проверить паспорт, но там не нашли никаких проблем. Я решил выяснить причину и встретился с начальником миграционной службы. Он тоже не объясняя причин, сообщил мне, что я не смогу теперь выехать из страны», - рассказал он.

В марте Омриузак Омаркулыев рассказал, что его обращения в министерства внутренних и иностранных дел, а также в генеральную прокуратуру с просьбой дать ему разрешение на выезд из страны не дали результатов. После этого он с 22 февраля до 1 марта ночевал в аэропорту Ашхабада и пытался улететь в Турцию.

«Потом я 9 марта ещё раз попытался поехать в аэропорт Ашхабада, меня ещё раз вернули. Мне сообщили, что я не смогу выехать, чтобы продолжить учёбу. Теперь я не знаю, как мне быть. Моя жена находится в Турции. Она тоже в сложной ситуации. Возможно меня не оставят в покое, после того, как сообщение о том, что со мной случилось будет передано по международному радио. Не знаю, что со мной собираются сделать комитетчики, сотрудники безопасности. Я хотел бы обратиться к нашему уважаемому президенту. Разрешите мне вернуться на учёбу в Турцию. Жена беспокоится. Ждёт».

После этого интервью от Омриузака Омаркулыева не было никаких вестей. Несколько независимых СМИ сообщили, что он находится под давлением туркменских властей. «Азатлык» в течение трёх месяцев пытается получить информацию о судьбе Омриузака.

Стоит отметить, что поездка Омриузака Омаркулыева в Туркменистан была организована по официальному приглашению Центральной избирательной комиссии и туркменского консульства в Анкаре. Попытки связаться с консульством и узнать хоть что-нибудь о судьбе Омриузака Омаркулыева от туркменских властей пока не дали результатов.

По сообщениям некоторых независимых источников, Омриузака Омаркулыева могли приговорить к тюремному заключению сроком до 20 лет.