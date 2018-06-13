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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На границе России и Беларуси из-за болельщиков, которые едут на чемпионат мира, образовался затор длиной 15 км

CA-NEWS (CA) - В Дубровенском районе Беларуси на границе с Россией образовался затор из автомобилей длиной 15-20 км. Об этом сообщает Белта со ссылкой на начальника отделения ГАИ УВД Витебского исполкома Александра Казючица.

Он отметил, что пробка возникла на трассе М1 Минск — Брест — Москва. При этом он не сообщил причины образования затора. В настоящее время в Дубровенском районе работают сотрудники ГАИ Беларуси, они обеспечивают дорожную безопасность и своевременное продвижение колонны. Как отмечает телеканал «Мир», в пробке застряли болельщики, которые едут на чемпионат мира по футболу-2018 в Россию.

Позднее, РБК в дежурной части управления ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщили, что автомобильная пробка исчезла.

«Сейчас информации о заторе на границе нет. В три часа ночи движение возобновилось в штатном режиме», - пояснили в дежурной части.

Телеканал «Беларусь 1», отмечает, что задерживали машины на российской стороне.

В конце мая Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение по визовому режиму для иностранных болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 через белорусскую территорию. Для иностранных фанатов в Беларуси будет действовать безвизовый режим с 4 июня по 25 июля. Россия в ответ предоставит такую же возможность для иностранцев с 21 по 30 июня на время проведения Европейских игр-2019 в Минске.

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