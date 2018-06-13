Лидер Демпартии Таджикистана: Некоторым силовикам не хватает немецкой овчарки

- Таджикистан, политика
- 14:04, 13 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Лидер Демпартии Таджикистана, депутат Саидджафар Исмонов 13 июня на заседании парламента заявил, что некоторым сотрудникам силовых структур страны, которые работают в созданных штабах по решению проблем в банковской сфере «не хватает немецкой овчарки и формы СС», сообщает «Азия-плюс».
«Сотрудники силовых структур относятся к сотрудникам проблемных банков Таджикистана - «Агроинвестбанка», «Тоджиксодиротбанка» и ликвидированным «Тоджпромбанку» и «Фононбанку», как к преступникам», - высказался политик.
Депутат считает, что силовики забывают, что сотрудники банковской сферы страны внесли большой вклад в развитие страны.
«Они не хотят знать, что с такими личностями, как Муродали Алимардон, которые стоят у истоков банковской сферы независимого Таджикистана, нельзя обращаться, как с преступниками», - отметил депутат в своей эмоциональной речи.
По его словам, на заре независимости Таджикистана Алимардон очень много сделал для страны и сегодня он остается признанным специалистом банковской сферы Таджикистана в международных финансовых структурах.
«Сегодня его в грубой форме таскают по штабам, ему хамят, и я хочу, чтобы президент Таджикистана об этом знал», - заявил Саиджафар Исмонов.
По словам С. Исмонова, в прошлом году правительство Таджикистана для решения проблем вышеназванных банков выделило порядка 4 млрд сомони.
«Но тогдашний министр финансов страны Абдусалом Курбониён за счет выделенных средств, прежде всего, решил проблемы Минфина, вернул выделенные ранее кредиты министерства, при этом оштрафовав банки, арестовал их имущество», - подчеркнул депутат.
Он также отметил, что сегодня Нацбанк Таджикистана пытается выпрямить ситуацию и в этом направлении достиг каких-то положительных результатов.
Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров сказал, что до сегодняшнего дня нет ясности, что делает Нацбанк для решения проблемы.
«Сегодня проблемы четырех банков Таджикистана можно назвать банковским кризисом в республике, и необходимо принять срочные меры, чтобы проблема не приобрела большие масштабы», - отметил спикер.