Лидер Демпартии Таджикистана: Некоторым силовикам не хватает немецкой овчарки

CA-NEWS (TJ) - Лидер Демпартии Таджикистана, депутат Саидджафар Исмонов 13 июня на заседании парламента заявил, что некоторым сотрудникам силовых структур страны, которые работают в созданных штабах по решению проблем в банковской сфере «не хватает немецкой овчарки и формы СС», сообщает «Азия-плюс».

«Сотрудники силовых структур относятся к сотрудникам проблемных банков Таджикистана - «Агроинвестбанка», «Тоджиксодиротбанка» и ликвидированным «Тоджпромбанку» и «Фононбанку», как к преступникам», - высказался политик.

Депутат считает, что силовики забывают, что сотрудники банковской сферы страны внесли большой вклад в развитие страны.

«Они не хотят знать, что с такими личностями, как Муродали Алимардон, которые стоят у истоков банковской сферы независимого Таджикистана, нельзя обращаться, как с преступниками», - отметил депутат в своей эмоциональной речи.

По его словам, на заре независимости Таджикистана Алимардон очень много сделал для страны и сегодня он остается признанным специалистом банковской сферы Таджикистана в международных финансовых структурах.

«Сегодня его в грубой форме таскают по штабам, ему хамят, и я хочу, чтобы президент Таджикистана об этом знал», - заявил Саиджафар Исмонов.

По словам С. Исмонова, в прошлом году правительство Таджикистана для решения проблем вышеназванных банков выделило порядка 4 млрд сомони.

«Но тогдашний министр финансов страны Абдусалом Курбониён за счет выделенных средств, прежде всего, решил проблемы Минфина, вернул выделенные ранее кредиты министерства, при этом оштрафовав банки, арестовал их имущество», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что сегодня Нацбанк Таджикистана пытается выпрямить ситуацию и в этом направлении достиг каких-то положительных результатов.

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров сказал, что до сегодняшнего дня нет ясности, что делает Нацбанк для решения проблемы.

«Сегодня проблемы четырех банков Таджикистана можно назвать банковским кризисом в республике, и необходимо принять срочные меры, чтобы проблема не приобрела большие масштабы», - отметил спикер.