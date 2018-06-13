РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане вместо выплаты штрафа взяточники будут сидеть в тюрьме

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана 13 июня поддержала подготовленные правительством страны поправки к некоторым статьям уголовного кодекса, согласно которым взяточники впредь не будут оштрафованы, а будут отбывать наказания в местах лишения свободы по приговору суда, передает «Азия-плюс».

Как сообщил в своем выступлении перед депутатами заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Тохир Нурзода, согласно поправкам, впредь лица, осужденные за преступления, связанные со взяточничеством не могут быть отпущены на свободу взамен выплаты денежных штрафов.

10 февраля 2016 года нижняя палата парламента поддержала подготовленные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса, предусматривающие замену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, взамен на штрафы. Так, лица, осужденные судами страны могли выйти на свободу, заплатив штраф в размере $22 за каждый день пребывания в местах лишения свободы.

Тогда в парламенте отметили, что «данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом». Сегодня народные избранники опять по просьбе правительства отменили принятые тогда поправки.

По словам Тохира Нурзода принятые в феврале 2016 года поправки не смогли снизить преступления связанные с взятками в стране, а наоборот такие преступления в последние годы имеют твердую тенденцию роста.

print
  • В Улан-Баторе прошла встреча главы МИД Непала с властями Монголии
  • Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ по итогам саммита в Сингапуре
  • Кыргызстан и Таджикистан намерены выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета безопасности ООН
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×