В Таджикистане вместо выплаты штрафа взяточники будут сидеть в тюрьме

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана 13 июня поддержала подготовленные правительством страны поправки к некоторым статьям уголовного кодекса, согласно которым взяточники впредь не будут оштрафованы, а будут отбывать наказания в местах лишения свободы по приговору суда, передает «Азия-плюс».

Как сообщил в своем выступлении перед депутатами заместитель главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Тохир Нурзода, согласно поправкам, впредь лица, осужденные за преступления, связанные со взяточничеством не могут быть отпущены на свободу взамен выплаты денежных штрафов.

10 февраля 2016 года нижняя палата парламента поддержала подготовленные правительством Таджикистана поправки к некоторым статьям Уголовного кодекса, предусматривающие замену уголовного преследования за преступления, связанные с дачей и получением взяток, взамен на штрафы. Так, лица, осужденные судами страны могли выйти на свободу, заплатив штраф в размере $22 за каждый день пребывания в местах лишения свободы.

Тогда в парламенте отметили, что «данный шаг правительства страны можно считать гуманным актом». Сегодня народные избранники опять по просьбе правительства отменили принятые тогда поправки.

По словам Тохира Нурзода принятые в феврале 2016 года поправки не смогли снизить преступления связанные с взятками в стране, а наоборот такие преступления в последние годы имеют твердую тенденцию роста.