Туркменистан добился успехов в области регулирования потребления табака, - директор странового офиса ВОЗ

CA-NEWS (TM) - Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов 11 июня встретился с новым директором странового офиса ВОЗ, доктором Паулиной Карвовска, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отметила Карвовска, Туркменистан добился значительных успехов в области регулирования потребления табака и прилагает усилия, направленные на создание среды, свободной от табачного дыма.

Туркменская сторона позитивно оценила сотрудничество Туркменистана и ВОЗ по вопросам различных заболеваний, сказано в информации. Была отмечена и роль первой Европейской конференции высокого уровня по профилактике и контролю над неинфекционными заболеваниями, проведенной в Ашхабаде в 2013 году.

Напомним, Туркменистан поставил перед собой амбициозную цель - к 2025 году стать страной, свободной от табака. Число курильщиков таким образом не будет превышать 5% взрослого населения страны, говорилось в статье опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан». В настоящее время, в Туркменистане по состоянию на апрель 2016 года было зафиксировано 8,3% курящего населения.