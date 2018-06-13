Команда юного тренера из Таджикистана выиграла «серебро» на футбольном турнире в Москве

CA-NEWS (TJ) - Команда воспитанника Академии футбола федерации футбола Таджикистана 15-летнего Хикматуллои Хайруллозода «Дракон Комодо» выиграла серебряные медали на шестом сезоне международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в Москве, сообщает пресс-служба федерации футбола Таджикистана.

В этом году программа объединила детей и юношей разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей из 211 стран и регионов мира. Чемпионат среди детей из разных стран в возрасте 12 лет начался квалификационными матчами. Всего были сформированы 32 международные сборные Дружбы, названные в честь редких видов исчезающих животных. А в роли тренеров также выступили юноши из разных уголков мира, но постарше – 14-16-летние.

Таджикистан в этом проекте представляли юный тренер, воспитанник Академии футбола Федерации футбола Таджикистана Хикматуллои Хайруллозода и 12-летний журналист Комрон Бободжонов. Волею жребия, 15-летний Хикматуллои Хайруллозода был тренером команды «Дракон Комодо». В команде Хикматулло выступали дети из Уэльса (вратарь), Кении, Доминиканской республики (оба – защитники), Гвинея-Бисау, Филиппин (оба – полузащитники) и Бразилии (нападающий).

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По итогам турнира команда воспитанника Академии футбола Федерации футбола Таджикистана Хикматуллои Хайруллозода «Дракон Комодо», за которую выступали дети из Уэльса, Кении, Доминиканской республики, Гвинея-Бисау, Филиппин и Бразилии, заняла второе место среди 32 команд в шестом сезоне Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в Москве.

На красочной церемонии награждения победители и серебряные призеры были награждены медалями и ценными призами. Почетными гостями турнира стали исполняющий обязанности президента Российского футбольного Союза Александр Алаев, министр спорта России Павел Колобков, бомбардир Александр Кержаков и многие другие.

Отметим, что финальные мероприятия программы «Футбол для дружбы» приурочены к чемпионату мира-2018 в России. В программу входят запуск экологичных маршрутов, международный лагерь дружбы, международный детский форум, посещение матча-открытия чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия.