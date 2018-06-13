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  13 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан с официальным визитом посетит глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла

CA-NEWS (TJ) - По данным внешнеполитического ведомства 20-22 июня Таджикистан с официальным визитом посетит глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла и президент Пакистана Мамнун Хусейн, сообщает Авеста.

20-22 июня состоится визит делегаций участников международной Конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028.

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