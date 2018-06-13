Суд Евросоюза подтвердил исключительное право Louboutin на красные подошвы туфель

CA-NEWS (CA) - Суд Евросоюза подтвердил эксклюзивное право французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена (Christian Louboutin) на знаменитые красные подошвы женских туфель и признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак, сообщает Би-би-си.

Судебная тяжба началась в 2012 году, когда голландский ритейлер Van Haren представил коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри. В коллекции были туфли-лодочки с красными подошвами.

Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении Van Haren временный судебный запрет.

Ритейлеру запретили продавать сине-черные туфли с красной подошвой, но в 2014 году Van Haren подал апелляцию, и дело направили в Европейский суд для прояснения. Представители Van Haren настаивали, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку по законам ЕС «форма товара, добавляющая ему значительную стоимость» не может считаться элементом торговой марки.

Торговая марка Лубутена, как значится в документах, включает право на использование «красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли».

Как заявлял генеральный адвокат Европейского суда Мацей Шпунар, выступавший на стороне голландской фирмы, решение суда не должно учитывать «привлекательность товара, обусловленную репутацией марки или ее владельца».

Основавший обувную компанию в 1991 году Кристиан Лубутен приветствовал решение суда.

«Защита красной подошвы как товарного знака Christian Louboutin закреплена Европейским судом. Красный цвет, нанесенный на подошву обуви для женщин на высоком каблуке, является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих лет», - говорится в заявлении дизайнера.

Кристиан Лубутен создал первую пару своей фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, воспользовавшись красным лаком для ногтей своей ассистентки.