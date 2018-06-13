«Таджикаэронавигация» освобождена от НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата парламента 13 июня поддержала предложение от правительства освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для «Таджикаэронавигации», сообщает «Азия-Плюс».

Как отметил в своем выступлении в парламенте заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Нурмухаммадиён, перечень оборудования, которое будет завезено к 21 июня текущего года, утвержден правительством Таджикистана. Техника закуплена на сумму $1,2 млн на средства самого ГУП.

От освобождения от выплаты НДС и таможенных пошлин госбюджет Таджикистана недополучит порядка $278 тыс.

Народным избранникам сообщили, что завозимое оборудование в июле месяце будет монтироваться во всех крупных аэропортах Таджикистана и на перевале Шар-Шар на территории горда Вахдат.

Оборудование позволит обеспечить безопасность полетов не только гражданских авиалайнеров, но и лайнеров Военно-воздушных сил Таджикистана. Представители правительства заверили депутатов, что после монтирования вышеназванного оборудования, транзитные полеты иностранных воздушных судов через аэропорты Таджикистана намного увеличатся.

Представитель ГУП «Таджикаэронавигация» напомнил, что авиакомпания Turkish Airlines в конце 2016 года отменила три плановых рейса в Душанбе по техническим причинам, а именно из-за недостаточной по их стандартам видимости при посадке самолета. Он заверил депутатов, что после установки нового оборудования таких проблем больше не будет.